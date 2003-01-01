ago1 day ago
AUDI TT 3.2 V6 QUATTRO CABRIOLET 6 SPEED MANUAL
SAME ENGINE AS R32
2008 57 REG. NOT FOR THE FAINT OF HEART.
MET BLACK
MOT TILL MARCH 2018 NO ADVISORIES
FULL AUDI DEALER SERVICE HISTORY
POWER STEERING
REMOTE CENTRAL LOCKING
ELECTRIC WINDOWS AND MIRRORS
CRUISE CONTROL AIRCON
TINTED WINDOWS
FULL HEATED LEATHER,, ALLOYS
CD STEREO POWER ROOF
ELECTRIC SPOILER
LOOKS AND DRIVES WELL
I AM OPEN TO CASH OR SWOP OFFERS OR BOTH
CAN ALSO ADD OTHER SWAPS FOR RIGHT DEAL
WILLING TO SWAPP/X OR OFFERS JUST ASK
07933689130079336891...(click to reveal full phone number).MILTON KEYNES..
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