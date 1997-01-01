ago1 day ago
2002 02 TOYOTA CELICA 1.8 VVTI 3 DOOR COUPE IN RED
ONLY 72,000 MILES WITH AN A4 FILE FULL OF BILLS
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DRIVES SUPERB MECHANICALLY EXCELLENT
BODY WORK IS STRAIGHT BUT PAINTWORK IS DULL IN PLACES AND IS NOT THE BEST
THIS IS THE ONLY NEGATIVE ON THIS CAR REALLY GOOD ALL ROUND APART FROM THIS
GENUINE MILEAGE, LOTS OF HISTORY, DRIVES WELL, WILL MAKE GREAT RUN AROUND
BARGAIN, OPEN TO SENSIBLE OFFERS
TEST DRIVE AND VIEWINGS WELCOME
ANY QUESTIONS PLEASE EMAIL OR 7762260748
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